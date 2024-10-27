Devlet pancar işleme ve şeker üretimini artırmak için danışmanlık alacak

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

İktidar bir yandan kamuda tasarruf yapılacağını savunurken, diğer yandan alım ihaleleri son sürat devam ediyor. Bu kez de devlete ait bir fabrikada, pancarın işlenerek şeker üretim kapasitesinin artırılması için ihaleye çıkıldı. İhale ile “danışmanlık hizmeti” alınacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü dün dikkat çeken bir ihale ilanı yayımladı. İlana göre Ereğli Şeker Fabrikası’nın pancar işleme ve şeker üretim kapasitesini artırmak amacıyla etüt, projelendirme ve danışmanlık hizmet alımı işi açık usulle ihale edilecek. İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecek. Teklifler, 8 Kasım 2024 tarihine kadar verilecek. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden iletecek. Hizmet ihalesinde kısmi teklif olmayacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

TEKLİFLER 120 GÜN GEÇERLİ

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 gün olacak. Alımlar, ceza ve yasaklamaya ilişkin konular hariç olmak üzere Kamu İhalesi Yasası ve Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na da tabi tutulmayacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, faliyetlerini Şeker Yasası’na göre yürüten bir iktisadi devlet teşekkülü konumunda bulunuyor. İktidarın kamuda tasarruf söylemleri ve harcamaların azaltılacağı açıklamalarına karşın çıkılan bu “etüt, projelendirme ve danışmanlık” ihalesi dikkat çekti. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait 25 fabrikadan 10’u 2018 yılında tüm tepkilere karşın özelleştirilmişti. Halen Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin elinde 15 şeker fabrikası bulunuyor. Türkiye’nin 25. şeker fabrikası olan Ereğli Şeker Fabrikası, yılda ortalama 140 gün şeker üretim faaliyetlerine devam ederken günde ortalama bin 170 ton, yılda ise ortalama 163 bin ton şeker üretiyor.