Devletin raporunda korkutan uyarılar: Çocuk yaşta evlilikler artabilir

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporunda, facianın sosyal etkilerine de yer verilerek uyarılarda bulunuldu. Raporda değerlendirmeler şöyle: