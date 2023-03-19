Devletin raporunda korkutan uyarılar: Çocuk yaşta evlilikler artabilir

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın raporunda depremlerin “sosyal etkileri” sıralandı. Raporda, “Çocuklar, erken yaşta evlilik, eğitimden uzaklaşma gibi risklerle karşı karşıya” denildi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00
Devletin raporunda korkutan uyarılar: Çocuk yaşta evlilikler artabilir
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporunda, facianın sosyal etkilerine de yer verilerek uyarılarda bulunuldu. Raporda değerlendirmeler şöyle:

  • BÜYÜK PROBLEMLER: Yurttaşın kısa zamanda sağlık, barınma, gıda, eğitim, güvenlik hizmetlerine ve psikososyal desteklerle erişmesi gerekmektedir. Eksik kalan hizmetlerin önümüzdeki yıllarda çok büyük problemler olarak ortaya çıkması muhtemeldir.

  • ÇOCUKLAR İÇİN RİSKLER: Yaşanan afet, deprem, kriz durumlarında çocuklar; ebeveynsiz kalma, sağlık sorunları, erken ve çocuk yaşta evlilik, okuldan/eğitimden uzaklaşma, psikolojik sorunlar ve istismar vakalarında artış gibi pek çok risk ve sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Son depremlerle çok sayıda çocuk evsiz, ebeveynsiz kalmıştır. Henüz depremin çocukların ruh sağlığı üzerine yaptığı etkileri görmek için erkendir.

  • MADDE BAĞIMLILIĞI: Özellikle gençler ve ergenler için ruhsal ve psikolojik olarak sağlıklı bir durumda olmama, geleceğine dair duyulan kaygılarla beraber bağımlılığa, bağımlılık yapıcı maddelere yakınlaşabilme riski göz önünde bulundurulmalıdır.

  • KADINA ŞİDDET: Kadınlar farklılaşan ihtiyaçlarını dile getiremeyebilmekte, dolayısıyla afet bölgesinde kadınların ihtiyaçları gereğince dikkate alınabilmemektedir. Örneğin afet nedeniyle, kadınların ve genç kızların güvenli alana erişimleri sınırlandığından şiddete uğrama olasılıkları artmaktadır.

  • OKULA DEVAM: Afet sonrasında kız çocuklarının okul devamlılıklarının önemli ölçüde düşmesi söz konusu olabilmektedir.

  • ENGELLİ BİREYLER: Psikolojik desteğe daha çok ihtiyaç duyan engelli bireylerin travma yaşama riskleri daha yüksektir. 

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