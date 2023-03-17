Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı: 'O ne biçim imza ya'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.
Burada yer alan görüntüde Erdoğan'ın yanında bulunan Bakan Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.
DAHA ÖNCE DE VALİYİ AZARLAMIŞTI
Erdoğan’ın, toplu açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı azarladığı anlar da sosyal medyada gündem olmuştu.
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