Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı: 'O ne biçim imza ya'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 19:44

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 19:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Burada yer alan görüntüde Erdoğan'ın yanında bulunan Bakan Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

DAHA ÖNCE DE VALİYİ AZARLAMIŞTI

Erdoğan’ın, toplu açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı azarladığı anlar da sosyal medyada gündem olmuştu.