Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı: 'O ne biçim imza ya'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 19:44
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Burada yer alan görüntüde Erdoğan'ın yanında bulunan Bakan Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

DAHA ÖNCE DE VALİYİ AZARLAMIŞTI

Erdoğan’ın, toplu açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı azarladığı anlar da sosyal medyada gündem olmuştu.


Mehmet Muş Ticaret Bakanı Mehmet Muş imza AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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