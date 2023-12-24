Devrim şehidi Kubilay ve silah arkadaşları anıldı! CHP lideri Özel: Tarikatlara hayır

Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 03:00

İzmir’in Menemen ilçesinde 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey anıldı. Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan resmi törenin ardından “demokrasi ve laiklik” yürüyüşü düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ve yurttaşların katıldığı yürüyüş Menemen İZBAN İstasyonu’ndan başladı ve şehitlikte noktalandı. Yürüyüşte sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atıldı.

‘ATATÜRK’ÜN TEĞMENİ’

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gazi Mustafa Kemal’in bulunduğu her yerde, attığı her adıma; ilkelerine, devrimlerine, hatırasına, emanetine ve vasiyetine sahip çıkmak bütün CHP’lilerin namus borcudur. Bazen devrimciler, Atatürkçüler; baş eğmek yerine Kubilay gibi baş verirler. 10 Kasım törenlerinde Atatürk’ün resmini yakasına asmayı reddeden sözde üç teğmene karşı, onlara karşı çıkan, müdahale eden dört tane teğmen, Kubilay’ın teğmenleridir, Atatürk’ün teğmenleridir, benim teğmenlerimdir”dedi.

‘HADDİNİ BİLECEK’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e tepki gösteren Özel, şöyle konuştu: “Atatürk resmini, yakaya asmamayı mazeretlendiren bir bakan, ‘Toplu iğne yokmuş’ diyen bakan, onların savunmasına, avukatlığına girişen bakan hangi koltukta oturduğunu unutmasın. Yakasında Atatürk resmi takmayanlara hadlerini bildirenleri, görevlerini hatırlatanları, o resmi asmayanlarla bir kefeye koymak, birlikte disipline vermek ve onlara medya organları üzerinden ‘cuntacı teğmenler’ demek hadsizliktir. Bu hadsizliği kabul etmiyoruz. Herkes haddini bilecek.”

‘GEÇİT YOK DİYORUZ’

Okullarda tarikatlarla yapılan protokolleri savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eleştiren Özel, “Çocukları alıp da sadece size ideolojik bir zemin yaratmak, için onları istismar etmenize izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin Atatürkçüleri, günün birinde onlar namluyu bu millete çevirdiğinde yine bu toprakları, bu ulusu, bu bayrağı koruyacağız. Onun için cemaatlere, tarikatlara ve onların devleti ele geçirmesine dur diyoruz, hayır diyoruz, geçit yok diyoruz” diye konuştu.

‘YENİ MENEMEN OLAYLARI İSTİYORLAR’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törende yaptığı konuşmada, “Halkın düşmanları bugün de Cumhuriyetimizi kemirmeye çalışıyor. Aradan tam 100 yıl geçti. Kadınların hür ve eşit olmasını bir türlü hazmedemediler. Devlette ve eğitimde laikliği asla kabul edemediler. Fikri hür, vicdanı hür Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yeni Menemen olaylarını hayal etmeye devam ediyorlar. Cumhuriyetin çocukların buna asla geçit vermez. Okullarımızı tarikatlara açmaya çalışan karanlık zihniyete asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘LAİK CUMHURİYETE DÖRT ELLE SARILALIM’

ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, törende şunları söyledi: “Sırık ucunda Kubilay’ın kafasını gezdiren o hayasızları alkışlayanların az mı olduğunu zannediyoruz. Artık Gazi Meclis’in, TBMM’nin kürsüsünden Cumhuriyet’e, Aydınlanma devrimlerine, anayasa ve yasalara meydan okuyan, “Bunları tanımıyorum” diyen; “Tarikatlar ve cemaatler sivil toplum örgütüdür” diyen bakanlar görüyoruz. Herkes kendine gelsin, bu laik Cumhuriyete dört elle sarılalım.”

VALİ VE AKP’LİLER YİNE KATILMADI

Törene CHP lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Albay Feridun İşler, CHP’li milletvekilleri, ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt katıldı. Bu yıl da resmi anma törenine İzmir Valisi Süleyman Elban ve AKP’liler katılmadı.