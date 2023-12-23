12 şehit haberinin ardından Özgür Özel'den hükümete çağrı: 'Meclis derhal bilgilendirilmeli'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 23:56

Güncelleme: 23.12.2023 - 23:56

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerin şehit olduğu açıklamasının ardından son 24 saatte şehit sayısı 12'ye yükseldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabı üzerinden hükümete çağrıda bulundu. Özel ayrıca Milli Yas ilan edilmemesine tepki gösterdiği paylaşımında şunları söyledi:

"Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir. Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz.

Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz. Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız.

Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!"