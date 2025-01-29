Devrimci hareketin önemli isimlerinden Sedat Göçmen hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:48

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:48

Devrimci hareketin önemli isimlerinden Sedat Göçmen, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Göçmen'in cenazesinin 30 Ocak Perşembe günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Göçmen'in cenaze programıyla ilgili ayrıntılar gün içinde duyurulacak.

SEDAT GÖÇMEN KİMDİR?

1952 yılında Kırklareli'nde doğdu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitti. Öğrenci olduğu dönemde SBF DER başkanlığı yaptı, kısa süreli tutukluluklar yaşadı.

Devrimci Yol hareketinin kuruluşundan sonra örgütlenme faaliyetleri için Karadeniz bölgesine gitti. Burada çok önemli çalışmalar yaptı ve devrimci hareketin kitleselleşmesinde büyük rol oynadı. 1981'de Çorum'da yakalandı.

Hakkında açılan çeşitli davalar Fatsa Devrimci Yol Davası ile birleştirildi. 8 yıllık cezaevi yaşamının ardından tahliye edildi.

Sedat Göçmen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer almış ve mücadeleye SOL Parti'de devam etmişti.

Göçmen, İstanbul'da yaşıyordu.

Göçmen'in, Karadeniz'deki devrimci mücadeleyi anlattığı ve Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "Fırtınalı Denizin Yolcuları" adlı bir söyleşi kitabı bulunuyor.