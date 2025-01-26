Uğur Mumcu ve Cumhuriyet Devrimi: 'Sosyalizm ve Kemalizm arasında bir bağ kuruyordu'

Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:00

Güncelleme: 26.01.2025 - 22:03

32 yıl önce katledilen araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu için farklı kentlerde anma etkinlikleri düzenlendi.

ADD Kadıköy Şubesi, 32. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi'nde 'Uğur Mumcu ve Cumhuriyet Devrimi' konulu bir konferans gerçekleştirdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, konuşmasının bir bölümünde Uğur Mumcu'ya atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Uğur Mumcu pek çok aydının tersine, emekçi sınıfların, siyasal kavgasını verenlerin ulusal kurtuluş mücadelesinden kaynaklanan ve Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinden hiçbir şekilde vazgeçmemesi gerekiyor ve sosyalist diyebileceğimiz siyasal görüşü benimsemeleri gerekiyor diyordu ve bu yönde de Sosyalizm ve Kemalizm arasında bir bağ kuruyordu. Bugün ben de aynı şeyi düşünüyorum. Türkiye'nin bir çıkış yolu olacaksa o Kemalizm üzerine sosyalist değerlerle bu cumhuriyeti buluşturmanız gerekiyor ki emekçi sınıfların kavgasını verebilin."