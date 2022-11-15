Dikkat çeken 'Akşener' iddiası: Gizli toplantı yaptı, 'basınla paylaşmayın' dedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'da bir grup iş insanıyla medyaya yansımayan bir toplantı yaptığı ve burada "Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın" dediği öne sürüldü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta yaptığı Adana ziyaretiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
tv100'de yayınlanan ‘Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’ programının yorumcularından Barış Yarkadaş, Akşener'in Adana'daki temaslarıyla ilgili medyaya yansımayan bir toplantı iddiasını dile getirdi.
'KAZANACAK ADAY' VAADİ: SAKIN STRES YAPMAYIN
"Meral Akşener, Adana’da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale’nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı” diye sözlerine başlayan Yarkadaş, şöyle devam etti:
“Adana’nın önde gelen 50 yakın iş insanı katıldı. Meral Hanım ‘Sizden rica ediyorum basınla bilgi paylaşmayın’ diyor. Bir iş insanı arkadaşımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım’a ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP ile aranızda gerginlik var mı?’ sorusu yöneltiliyor. ‘Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey’i ağabeyim olarak görüyorum. Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın' diyor.”
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