AKP'li Mustafa Şen canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı: Son saha çalışmaları ne söylüyor?

"Gençlerden açık ara en fazla oyu alıyoruz" ifadelerini kullanan Şen, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızsa yüzde 52 düzeyinde. Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Küresel liderliği bunu besliyor. Gençlerin AK Parti ile olan ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman AK Parti ortalamasından açıldı fakat tekrar toparlandı ve neredeyse 40’a doğru geliyor. AK Partiye oy veren gençlerin oranı neredeyse AK Parti’yi takip eden iki muhalefet partisinin toplamı kadar.”