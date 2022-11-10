AKP'li Mustafa Şen canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı: Son saha çalışmaları ne söylüyor?
Türkiye, 2023 seçimlerine hızla ilerlerken yapılan anket çalışmaları da tartışılmaya devam ediyor.
A Haber'de yayımlanan Sebep Sonuç programına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranıyla ilgili iddialarda bulundu.
Şen, yaptırdıkları ankette, Erdoğan’ın yüzde 52, AKP’ninse yüzde 42 oy oranında ölçüldüğünü öne sürdü.
"Gençlerden açık ara en fazla oyu alıyoruz" ifadelerini kullanan Şen, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımızsa yüzde 52 düzeyinde. Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Küresel liderliği bunu besliyor. Gençlerin AK Parti ile olan ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman AK Parti ortalamasından açıldı fakat tekrar toparlandı ve neredeyse 40’a doğru geliyor. AK Partiye oy veren gençlerin oranı neredeyse AK Parti’yi takip eden iki muhalefet partisinin toplamı kadar.”
AKP'li Şen'in açıklamalarının aksine, son anket çalışmalarında partisinin oy oranı yüzde 30 bandında bulunuyor. ORC Araştırma'nın kasım ayı anketinde, AKP'nin oy oranının yüzde 30,4 olduğu görüldü.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat geçen haftalarda, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdiği açıklamasında, AKP'nin oy oranının son üç ayda yüzde 28'den 31'e çıktığını söyledi.
Metropoll Araştırma'nın paylaştığı son anket sonuçlarında ise AKP'nin oy oranı; kararsızlar dağıltıktan sonra yüzde 36,3, dağıtılmadan önce yüzde 31,9 oldu.
Kararsızlar dağıldıktan sonra ittifakların ortalamasını açıklayan Türkiye Raporu, Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı. AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplandı.
Alf Araştırma'nın son anketine göre, "Z kuşağı" olarak tanımlanan grupta birinci parti yüzde 30,3 ile CHP idi. Genç nüfus üzerinde yapılan ankette AKP yüzde 11,9 ile üçüncü parti oldu.
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