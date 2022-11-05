Son Dakika: Selahattin Demirtaş'tan Twitter'da 4 sorulu anket

05 Kasım 2022 Cumartesi, 18:51

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden anket yapacağını duyurmuştu.

Demirtaş, mesajında "Merhabalar. Bugün 18.00'de burada bir anket çalışması yapacağım. Dört önemli soru soracağım. Katılımınızı beklerim" demişti.

Merhabalar. Bugün 18.00'de burada bir anket çalışması yapacağım. Dört önemli soru soracağım. Katılımınızı beklerim. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022

Selahattin Demirtaş, Twitter kullanıcılarına karikatürlerle birlikte 4 soru yönelterek AKP iktidarına göndermede bulundu. Demirtaş'ın anketindeki 4 soruda da 'hırsız' vurgusu dikkat çekti.



DEMİRTAŞ'TAN 'HIRSIZ' GÖNDERMELİ ANKET

Demiraş, yaptığı anketin ilk sorusunda bir karikatür paylaşarak, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki hırsızın biri eşyalarınızı çuvala doldurup sırtlamış. Bir yandan da salonun tozunu alıyor. Siz olsanız ne dersiniz?" sorusuna yer verdi.

1- Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki hırsızın biri eşyalarınızı çuvala doldurup sırtlamış. Bir yandan da salonun tozunu alıyor. Siz olsanız ne dersiniz? pic.twitter.com/SjEwUHnuVg — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022

"KALKIP BAKTINIZ Kİ AYNI HIRSIZ. SİZ OLSANIZ NE DERSİNİZ?"



Demiratş 2. soruda da, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki aynı hırsız. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadelerine yer verdi.

2- Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki aynı hırsız. Siz olsanız ne dersiniz? pic.twitter.com/P94yrl3mMA — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022

"AYNI HIRSIZ İŞTE"



Demirttaş, 3. soruda da "Gece salondan… Aynı hırsız işte. Siz olsanız ne dersiniz?" dedi.

3- Gece salondan… Aynı hırsız işte. Siz olsanız ne dersiniz? pic.twitter.com/DY9xevtCmm — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022

"POLİS DE SAVCI DA ONA BAĞLIDIR"



Son soruda da "Yine gecedir, hırsız halen aynıdır. Polis de savcı da ona bağlıdır. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadeleri yer aldı.