Son Dakika: Selahattin Demirtaş'tan Twitter'da 4 sorulu anket

Son dakika gelişmesi... Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden 4 soruluk bir anket yapacağını duyurmuştu. Demirtaş, yaptığı ankette AKP iktidarına göndermede bulunarak 4 soruyu kullanıcılara yöneltti.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 18:51
Son Dakika: Selahattin Demirtaş'tan Twitter'da 4 sorulu anket
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden anket yapacağını duyurmuştu. 

Demirtaş, mesajında "Merhabalar. Bugün 18.00'de burada bir anket çalışması yapacağım. Dört önemli soru soracağım. Katılımınızı beklerim" demişti.

Selahattin Demirtaş, Twitter kullanıcılarına karikatürlerle birlikte 4 soru yönelterek AKP iktidarına göndermede bulundu. Demirtaş'ın anketindeki 4 soruda da 'hırsız' vurgusu dikkat çekti.

DEMİRTAŞ'TAN 'HIRSIZ' GÖNDERMELİ ANKET

Demiraş, yaptığı anketin ilk sorusunda bir karikatür paylaşarak, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki hırsızın biri eşyalarınızı çuvala doldurup sırtlamış. Bir yandan da salonun tozunu alıyor. Siz olsanız ne dersiniz?" sorusuna yer verdi.

"KALKIP BAKTINIZ Kİ AYNI HIRSIZ. SİZ OLSANIZ NE DERSİNİZ?"

Demiratş 2. soruda da, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki aynı hırsız. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadelerine yer verdi.

"AYNI HIRSIZ İŞTE"

Demirttaş, 3. soruda da "Gece salondan… Aynı hırsız işte. Siz olsanız ne dersiniz?" dedi.

"POLİS DE SAVCI DA ONA BAĞLIDIR"

Son soruda da "Yine gecedir, hırsız halen aynıdır. Polis de savcı da ona bağlıdır. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadeleri yer aldı.


Selahattin Demirtaş HDP ANKET

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