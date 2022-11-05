Son Dakika: Selahattin Demirtaş'tan Twitter'da 4 sorulu anket
Son dakika gelişmesi... Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden 4 soruluk bir anket yapacağını duyurmuştu. Demirtaş, yaptığı ankette AKP iktidarına göndermede bulunarak 4 soruyu kullanıcılara yöneltti.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden anket yapacağını duyurmuştu.
Demirtaş, mesajında "Merhabalar. Bugün 18.00'de burada bir anket çalışması yapacağım. Dört önemli soru soracağım. Katılımınızı beklerim" demişti.
Merhabalar. Bugün 18.00'de burada bir anket çalışması yapacağım. Dört önemli soru soracağım. Katılımınızı beklerim.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022
Selahattin Demirtaş, Twitter kullanıcılarına karikatürlerle birlikte 4 soru yönelterek AKP iktidarına göndermede bulundu. Demirtaş'ın anketindeki 4 soruda da 'hırsız' vurgusu dikkat çekti.
DEMİRTAŞ'TAN 'HIRSIZ' GÖNDERMELİ ANKET
Demiraş, yaptığı anketin ilk sorusunda bir karikatür paylaşarak, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki hırsızın biri eşyalarınızı çuvala doldurup sırtlamış. Bir yandan da salonun tozunu alıyor. Siz olsanız ne dersiniz?" sorusuna yer verdi.
1- Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki hırsızın biri eşyalarınızı çuvala doldurup sırtlamış. Bir yandan da salonun tozunu alıyor. Siz olsanız ne dersiniz? pic.twitter.com/SjEwUHnuVg— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022
"KALKIP BAKTINIZ Kİ AYNI HIRSIZ. SİZ OLSANIZ NE DERSİNİZ?"
Demiratş 2. soruda da, "Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki aynı hırsız. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadelerine yer verdi.
2- Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki aynı hırsız. Siz olsanız ne dersiniz? pic.twitter.com/P94yrl3mMA— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022
"AYNI HIRSIZ İŞTE"
Demirttaş, 3. soruda da "Gece salondan… Aynı hırsız işte. Siz olsanız ne dersiniz?" dedi.
3- Gece salondan… Aynı hırsız işte. Siz olsanız ne dersiniz? pic.twitter.com/DY9xevtCmm— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022
"POLİS DE SAVCI DA ONA BAĞLIDIR"
Son soruda da "Yine gecedir, hırsız halen aynıdır. Polis de savcı da ona bağlıdır. Siz olsanız ne dersiniz?" ifadeleri yer aldı.
4 - Yine gecedir, hırsız halen aynıdır. Polis de savcı da ona bağlıdır. Siz olsanız ne dersiniz? pic.twitter.com/Pnc5bEyT2d— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022
Video Haberler
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Sergen Yalçın için büyük iddia!
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- Ülkede büyük yangın, çok sayıda ölü var!
- Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü
- 'Sözlerinin altına imzamı atarım'