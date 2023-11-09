Dikkat çeken anket... AKP'nin İBB ve ABB adayı kim olacak?
Yerel seçimlere aylar kala Asal Araştırma'nın yaptığı son anket, AKP tabanının iki büyük şehirdeki aday tercihini ortaya koydu. Ankette, seçmenlere Ankara ve İstanbul'da hangi adayı görmek istedikleri soruldu. İstanbul'da Murat Kurum Ankara'da ise Turgut Altınok öne çıktı.
Asal Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair son anketini paylaştı.
Şirket, araştırmasında İstanbul seçmenine "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olmalı?" diye sordu.
3-8 Kasım 2023'te yapılan İstanbul anketine 2.500 seçmen katıldı.
İşte anketten çıkan sonuçlar:
Murat Kurum: %25,6
Mehmet Tevfik Göksu: %14,2
Adil Karaismailoğlu: %10,8
Fahrettin Koca: %10,0
Süleyman Soylu: %9,4
Hilmi Türkmen: %4,0
Şadi Yazıcı:%3,8
Osman Nuri Kabaktepe: %3,2
Mehmet Ergün Turan: %3,0
Mustafa Varank: %3,0
Mustafa Demir: %2,6
Abdullah Özdemir: %2,0
Deniz Köken: %1,8
Bünyamin Demir: %1,4
Diğer: %1,2
Fikrim yok/Cevap yok: %4,0
AK PARTİ'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)— Asal Araştırma (@AsalArastirma) November 8, 2023
Murat Kurum:%25,6
Mehmet Tevfik Göksu:%14,2
Adil Karaismailoğlu:%10,8
Fahrettin Koca:%10,0
Süleyman Soylu:%9,4
Hilmi Türkmen:%4,0
Şadi Yazıcı:%3,8
Osman Nuri Kabaktepe:%3,2
Mehmet Ergün… pic.twitter.com/j0gO8asggt
Şirket, diğer bir araştırmasında ise Ankara seçmenine "Sizce AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olmalı?" diye sordu.
1-8 Kasım 2023'te yapılan Ankara anketine ise 2.000 seçmen katıldı.
İşte anketten çıkan sonuçlar:
Turgut Altınok: %22,5
İbrahim Melih Gökçek: %12,0
Süleyman Soylu: %9,6
Hakan Han Özcan: %8,2
Veysel Tiryaki: %5,6
Murat Ercan: %5,1
Murat Kurum: %5,1
Serhat Oğuz: %4,5
Fatih Şahin: %4,0
Murat Köse: %3,6
Enver Demirel: %2,5
Asım Balcı: %2,5
Mustafa Tuna: %2,4
Diğer: %3,5
Fikrim Yok/Cevap Yok: %8,9
AK PARTİ'NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)— Asal Araştırma (@AsalArastirma) November 8, 2023
Turgut Altınok:%22,5
İbrahim Melih Gökçek:%12,0
Süleyman Soylu:%9,6
Hakan Han Özcan:%8,2
Veysel Tiryaki:%5,6
Murat Ercan:%5,1
Murat Kurum:%5,1
Serhat Oğuz:%4,5
Fatih Şahin:%4,0
Murat Köse: %3,6… pic.twitter.com/qLFIIpJmrr
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