Dikkat çeken anket... AKP'nin İBB ve ABB adayı kim olacak?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:11

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:14

Asal Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair son anketini paylaştı.

Şirket, araştırmasında İstanbul seçmenine "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olmalı?" diye sordu.

3-8 Kasım 2023'te yapılan İstanbul anketine 2.500 seçmen katıldı.

İşte anketten çıkan sonuçlar:

Murat Kurum: %25,6

Mehmet Tevfik Göksu: %14,2

Adil Karaismailoğlu: %10,8

Fahrettin Koca: %10,0

Süleyman Soylu: %9,4

Hilmi Türkmen: %4,0

Şadi Yazıcı:%3,8

Osman Nuri Kabaktepe: %3,2

Mehmet Ergün Turan: %3,0

Mustafa Varank: %3,0

Mustafa Demir: %2,6

Abdullah Özdemir: %2,0

Deniz Köken: %1,8

Bünyamin Demir: %1,4

Diğer: %1,2

Fikrim yok/Cevap yok: %4,0

AK PARTİ'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)



Murat Kurum:%25,6

Mehmet Tevfik Göksu:%14,2

Adil Karaismailoğlu:%10,8

Fahrettin Koca:%10,0

Süleyman Soylu:%9,4

Hilmi Türkmen:%4,0

Şadi Yazıcı:%3,8

Osman Nuri Kabaktepe:%3,2

Mehmet Ergün… pic.twitter.com/j0gO8asggt — Asal Araştırma (@AsalArastirma) November 8, 2023

Şirket, diğer bir araştırmasında ise Ankara seçmenine "Sizce AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olmalı?" diye sordu.

1-8 Kasım 2023'te yapılan Ankara anketine ise 2.000 seçmen katıldı.

İşte anketten çıkan sonuçlar:

Turgut Altınok: %22,5

İbrahim Melih Gökçek: %12,0

Süleyman Soylu: %9,6

Hakan Han Özcan: %8,2

Veysel Tiryaki: %5,6

Murat Ercan: %5,1

Murat Kurum: %5,1

Serhat Oğuz: %4,5

Fatih Şahin: %4,0

Murat Köse: %3,6

Enver Demirel: %2,5

Asım Balcı: %2,5

Mustafa Tuna: %2,4

Diğer: %3,5

Fikrim Yok/Cevap Yok: %8,9