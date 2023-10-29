Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:06

Güncelleme: 29.10.2023 - 16:06

Anketler, karar verme süreçlerini kolaylaştırmanın ve belirsizlik içinde olan kişilere yardımcı olmanın mükemmel bir yoludur. WhatsApp, uzun bir süredir bu özelliğe sahip olmasına rağmen, kullanımının yeterince yaygınlaşmadı. Birçok insan WhatsApp'ta olan bu özelliğin nasıl kullanılacağını bilmiyor. Peki WhatsApp'ta anket nasıl oluşturulur?

WHATSAPP'TA ANKET NASIL OLUŞTURULUR?



Bu özellik, bir grup insanın bir karar vermesi gerektiğinde veya kararsız kişilerin yönlendirilmesi gerektiğinde oldukça faydalıdır. Ancak bu özellik, nedenini anlayamayan veya yeterince tanıtmayan birçok kullanıcı tarafından gözden kaçırılmıştır. Bu nedenle, WhatsApp anketlerini kullanarak karar verme süreçlerini basitleştirmenin önemli olabileceğini düşünerek, bu kılavuzu hazırladık.

WhatsApp'ta anketler oluşturmak ve karar vermeyi kolaylaştırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1: Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açın.

Adım 2: Şimdi, bir anket oluşturmak istediğiniz bireysel veya grup sohbetini açın.

Adım 3: Sohbetteyken ataç simgesine dokunun.

Adım 4: "Anketler" seçeneğini belirleyin.

Adım 5: Şimdi sorunuzu ve anket seçeneklerinizi girin ve alt kısımdaki "Gönder" düğmesine dokunun. İhtiyacınıza göre iki ila on iki arasında seçenek ekleyebilirsiniz, bu da herkesin görüşünü bildirmesi için yeterli seçenek sunar.