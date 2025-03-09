Dikkat çeken anket sonucu: AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
ORC Araştırma'nın 5-7 Mart tarihleri arasında yaptığı seçim anketinde CHP birinci parti olurken, AKP’ye destek yüzde 28.9 oranında kaldı. Aynı araştırma şirketinin Şubat ayı anketinde AKP'nin oyu yüzde 29.1 olarak ölçülmüştü. Öte yandan, DEM Parti’nin anketlerdeki üçüncülüğünün yerini MHP almış durumda.
ORC Araştırma, 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 390 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.
Seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 29,3 ile birinci parti olarak öne çıktı.
AKP ise yüzde 28.9 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
MHP yüzde 8.3 oy alırken, DEM Parti'ye destek verenlerin oranı yüzde 7.8 olarak ölçüldü. DEM Parti’nin anketlerdeki üçüncülüğünün yerini MHP almış durumda.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:
Zafer Partisi yüzde 5,0
YRP yüzde 4,9
İYİ Parti yüzde 4,5
Gelecek Partisi yüzde 2,2
BBP yüzde 1,9
YMP yüzde 1,6
TİP yüzde 1,5
A Parti yüzde 1,3
DEVA yüzde 1,2
Diğer yüzde 1,6
"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 9, 2025
??CHP %29,3
??AK PARTİ %28,9
??MHP %8,3
??DEM %7,8
??ZAFER %5,0
??YRP %4,9
??İYİ %4,5
??GELECEK %2,2
??BBP %1,9
??YMP %1,6
??TİP %1,5
??A PARTİ %1,3
??DEVA %1,2
??DİĞER %1,6
??05-07 Mart 2025
??26 İl/3390 Katılımcı pic.twitter.com/QEcHP01osO
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
- 'Türkiye'de bir kadın düşmanı varsa...'