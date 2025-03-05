SER-AR'dan Erdoğan'ı üzecek anket: Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 farklı senaryo, aynı sonuç!
Muhalefetin iktidara yönelik "erken seçim" çağrıları sürerken; SER-AR Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimi için iki farklı senaryoyu katılımcılara sordu. İşte Ekrem İmamoğlu-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan seçiminde ortaya çıkan çarpıcı tercihler...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına başvurmasıyla 'seçim' gündemi kamuoyunda ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.
Bir taraftan muhalefetin iktiara yönelik "erken seçim" baskısı da sürüyor. Ancak iktidar kanadı erken seçim kapısını kapalı tutmaya devam ediyor.
İKİ FARKLI SENARYO
Son olarak; SER-AR Araştırma, 26-28 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2020 katılımcıya cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki ayrı senaryoyu sordu.
Senaryolardan biri İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; diğeri ise Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı oldu.
ERDOĞAN'I ÜZECEK SONUÇ
İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ankete şöyle yansıdı:
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45.7
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.8
Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ise şöyle:
- Mansur Yavaş: Yüzde 48.5
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.4
Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?— SER-AR (@SerArastirma) March 4, 2025
Ekrem İmamoğlu : %45,7
Recep Tayyip Erdoğan : %41,8
Mansur Yavaş : %48,5
Recep Tayyip Erdoğan : %41,4
26 - 28 Şubat tarihleri arasında, 26 İl(Nuts-2), 2020 seçmen CATİ, güven aralığı %95,… pic.twitter.com/QKRk4bWf1A
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