SER-AR'dan Erdoğan'ı üzecek anket: Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 farklı senaryo, aynı sonuç!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:10

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına başvurmasıyla 'seçim' gündemi kamuoyunda ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Bir taraftan muhalefetin iktiara yönelik "erken seçim" baskısı da sürüyor. Ancak iktidar kanadı erken seçim kapısını kapalı tutmaya devam ediyor.

İKİ FARKLI SENARYO

Son olarak; SER-AR Araştırma, 26-28 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2020 katılımcıya cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki ayrı senaryoyu sordu.

Senaryolardan biri İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; diğeri ise Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı oldu.

ERDOĞAN'I ÜZECEK SONUÇ

İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ankete şöyle yansıdı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45.7

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.8

Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ise şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 48.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.4