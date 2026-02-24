Dikkat çeken iddia: ‘27 Şubat’ta Öcalan’dan yeni çağrı bekleniyor’

NTV’nin aktardığı habere göre, 27 Şubat çağrısının yıldönümünde terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’dan yeni bir çağrı gelmesi bekleniyor.

Buna göre, İmralı'dan "Birinci aşama tamamlandı, ikinci aşama başladı" mesajı gelmesi bekleniyor.

Mesajın Ankara'da DEM Parti heyeti tarafından okunacağı öne sürüldü.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

27 Şubat 2025’te terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu.

Terör örgütü PKK’ye kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” demişti.