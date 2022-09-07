Ankara kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu bir adım önde

07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:14

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Altılı Masa, ilk tur görüşmelerinin ardından liderler düzeyinde ikinci tur görüşmelere hazırlanıyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni kapsamında bu çalışmasına devam eden altı partinin ikinci tur görüşmelerinde, yaklaşan seçimlerde gösterilecek cumhurbaşkanı adayı ana gündem maddesi olacak. "6'lı Masa benim ismimde uzlaşırsa ben aday olmaya hazırım" diyen Kılıçdaroğlu adaylık konusunda bir adım önde görünüyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, muhalefetin ortak adayı olarak öne çıkan en güçlü isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Adaylığa hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’na şimdiden Demokrat Parti’nin yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Ayrıca, 18 parti yöneticisinden oluşan İYİ Parti Başkanlık Divanı’nının da Kılıçdaroğlu isminde büyük oranda uzlaşı sağladığı, bu konuda daha sonra yapılacak toplantının ardından kesin kararın verileceği öğrenildi. DEVA ve Gelecek Partisi’nin ise son ana kadar bekleyeceği, liderlerin bu konudaki temasının ardından konuyla ilgili karar alacağı ifade edildi.

LİDERLER ANLAŞIRSA SEÇMEN KARŞI ÇIKMAZ

Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Saadet Partisi’nin de Kılıçdaroğlu'na açık kapı bıraktığı konuşuluyor. Temel Karamollaoğlu’nun kararının önemine işaret eden Saadet Partili kurmaylar, altı liderin uzlaşı sağlaması durumunda, belirlenen ismi seçmenlerinin destekleyeceğini bildiriyor. Öte yandan parlamenter sisteme yönelik yol haritası ve geçiş sürecine ilişkin çalışmalarını sürdüren altı muhalefet partisi, sandık güvenliği konusundaki çalışmalarını da hızlandırdı. Genel Başkan Yardımcıları tarafından sürdürülen ve yüzde 90’ı belirlenen sandık temsilciliğini ikinci tur toplantıları tamamlanana kadar yüzde 100’e ulaştırmayı planlayan muhalefet, yılbaşında tamamlanması planlanan buluşmalarda, masanın Cumhurbaşkanı adayını da netleştirmek istiyor. Edinilen bilgiye göre, DEVA ve Gelecek Partisi, masanın ortak bir aday etrafında birleşmesini ve tek adayla Erdoğan’ın karşısına çıkılmasını istiyor.

Ayrıca dün dikkat çeken iki gelişme yaşandı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aday olacağı iddiasını yalanlarken MHP’li Feti Yıldız ise seçimin 18 Haziran 2023’te yapılacağını açıkladı.