Dikkat çeken özellik: 6’lı masada adaylık için yazılmayan 3 kriter ne?
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu 6’lı masanın son toplantısında “ortak cumhurbaşkanı” vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı adayı için de 6 kriter belirledi.
Parlamenter sistem çalışması yürüten altılı masanın 25 Nisan'da yapılan son toplantısında 'ortak cumhurbaşkanı' vurgu dikkat çekti. 6 kriter belirlenirken aday uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir isim olacak.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yazılmayan 3 kriter daha var. Muhalefet kulislerine göre yazılmayan bu kriterlerin en başında “olmazsa olmaz” olarak ifade edilen “seçilebilirlik” yer alıyor.
İkinci önemli kriter de aslında “cumhurbaşkanlığını imha için" bu koltuğa oturacağı ifade edilen kişinin bırakma isteğini de en başta kabul etmiş bir isim olması. Kriterlere yazılmayan üçüncü özellik ise seçilecek kişinin koltuğa oturduktan sonra da 6’lı masada oturan tüm liderlerle ortak çalışma yürütebilecek nitelikleri taşıması.
Özetle ortak cumhurbaşkanı adayı, açıklanan 6 kriterin yanı sıra seçilebilecek, inebilecek, yetkileri paylaşacak bir isim de olacak.
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