DP Genel Baskanı Uysal'dan '6'lı masa' açıklaması: Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız

30 Nisan 2022 Cumartesi, 13:51

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi.

19 Eylül Gazeteciler Derneği’ne DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un da eşlik ettiği ziyarette gazetecilerle bir araya gelen ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Uysal, "Demokrat Parti olarak Türkiye’nin derinden bir nefes alabilmesi için, işleyen bir hukuk düzeninin, işleyen bir demokratik düzenin olması, herkesin eşit fırsatlara sahip olması, korkusuzca yaşama hürriyetimizin azami noktada en geniş manada kullanılabildiği bir Türkiye’yi hayal ediyoruz. Dün yaptık, bugün de yapabiliriz diyoruz" dedi.

"EN ZOR SINAV"

Partisinin de aralarında bulunduğu '6'lı masa'nın çalışmalarına dair de konuşan Uysal, "Önümüzdeki süreçte de 6 siyasi parti olarak Türkiye’nin bu manada yaşadığı derin travmanın içerisinden sadece bir iktidar değişimi değil, aynı zamanda kurucu bir akıl, kurucu bir program, kurucu bir kadro ile beraber yeniden kendi güç kapasitesine, kudret kapasitesine denk bir siyasi akıl ve kadroyla buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Az bir zaman kaldı. Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Kavgasız, dövüşsüz bu sınavın içinden çıkması için var gücümüzle, meşrutiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.