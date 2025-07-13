Dikkat çeken seçim anketi sonucu… Erdoğan ‘AK Parti birinci’ dedi ama: CHP, AKP’ye fark atmaya devam ediyor!

PİAR Araştırma Şirketi’nin Temmuz ayı anketine göre, CHP yüzde 32.5’lik oy oranıyla Türkiye’nin en çok desteklenen partisi oldu.

26 ilde 3 bin 160 kişinin katılımıyla 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, “Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusu soruldu. Sonuçlara göre, AKP yüzde 30.2 oy oranında kaldı.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şöyle: MHP yüzde 8.6, Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM) yüzde 7.7 oldu.

Erdoğan, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" ifadelerini kullanmıştı.