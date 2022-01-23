Dikkat çeken Soylu ayrıntısı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu mesajı
CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yaptığı konuşmada "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı" dedi.
CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. Bir şarkı sözü nedeniyle linç kampanyasının hedefi olan sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da önemli mesajlar verdi.
‘DOSTLARIMIZ’ DEDİ
Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte Kaftancıoğlu, “Yerel seçimlerde gösterdiğimiz performasın çok üzerine çıkmak için geceli gündüzlü çalışmak zorunda” dedi.
İmamoğlu ise parti içi gruplaşmalara değinerek “Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu.
TEFTİŞ AÇIKLAMASI
İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş İBB’de 550 terörist var demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...