Dikkat çeken 'süreç' iddiası: 'Sürekli Bahçeli bekleniyor, hükümet insiyatif kaybetti'

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçle ilgili "yavaşlama" tartışmaları, AKP kulislerinde de yankı buluyor

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü (17 Kasım) köşe yazısında aktardığına göre, süreçle ilgili atılması beklenen her adımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı açıklamaları beklenmesi rahatsızlık yaratıyor. Bu durum aynı zamanda hükümetin de insiyatif kaybettiği görüntüsüne neden oluyor.

Babacan'ın aktardığına göre, “Bahçeli’nin ısrarının dozu İmralı kararını belirleyecek” diyen AKP’lilerin açılımın geleceğiyle ilgili yorumları şöyle:

"- MİT ve Dışişleri Bakanlığı’nın açılımda atılacak adımlar konusunda siyasiler gibi düşünmediği öne sürülüyor. Bu da hükümetin yavaş hareket etmesi sonucunu doğuruyor. Konu sürekli, Suriye ve SGD gerçeğine, PKK’nın elindeki silah gücüne, envanterlere dayandırılıyor.

- Devlet Bahçeli’nin tutumuyla ilgili sıkıntılı analizler var. ‘Önce Bahçeli açıklama yapıyor. Ardından hükümetin ona uygun adım atması bekleniyor. Bu sürekli bir hal alınca rahatsızlık yaratıyor. Her konu Bahçeli’nin ön alımıyla başlatılıyor’ yorumları yapılıyor. Hükümetin inisiyatif kaybetmiş görüntü verdiği iddia ediliyor.

- DEM’lilerin cezaevindeki PKK’lıların infaz, tahliye, iyi hal, cezaevi değişimiyle ilgili talepleri yavaş sonuçlanıyor. Umut hakkı, özel yasa düzenlemesi, kısmi ya da kapsamlı af çalışması gibi konularda ilgili bürokratlara ve siyasilere henüz herhangi bir talimat gitmediği anlatılıyor.

- AKP’lilere fren yaptıran konulardan biri, daha önce de aktardığımız gibi taban endişesi.‘Birini uzun süre şeytanlaştırınca, toplumun hızla manevra yapmasını beklemek zor. 40 yıl boyunca oluşturulan algının 40 günde değişmesini beklemek doğru değil” yorumları yapılıyor."