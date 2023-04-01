Dikkat! Seçmen listeleri yarın askıdan inecek

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri yarın askıdan inecek.

AA
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:26
Dikkat! Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.


Yüksek Seçim Kurulu seçmen Seçim

İlgili Haberler

ORC Araştırma anket çalışmasını yayımladı: Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber

ORC Araştırma anket çalışmasını yayımladı: Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
Son Dakika: Erdoğan'la görüşen Destici masadaki anketi açıkladı

Son Dakika: Erdoğan'la görüşen Destici masadaki anketi açıkladı
Sonuçları paylaştı... Muharrem İnce'yi yalanlayan anket

Sonuçları paylaştı... Muharrem İnce'yi yalanlayan anket

En Çok Okunan Haberler