Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: 4 ayrı suç, ailesinin de içinde olduğu 13 şüpheli!
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı.
Son dönemde kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
ANNEANNESİ BİLE ŞÜPHELİLER ARASINDA!
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 13 kişi için harekete geçti.
TEDBİR KARARINI CUMHURİYET DUYURMUŞTU
Cumhuriyet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberinde Polat çifti ile birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verildiğini ortaya çıkarmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konulduğu da öğrenilmişti.
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