Türkiye’nin konuştuğu soruşturmada yeni gelişme: Dilan ve Engin Polat’ın mal varlıklarını dondurma kararı

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftleriyle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Can Uğur
Yayınlanma: 13.10.2023 - 18:07
Türkiye’nin konuştuğu soruşturmada yeni gelişme: Dilan ve Engin Polat’ın mal varlıklarını dondurma kararı
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Haklarındaki iddialar nedeniyle Türkiye’nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti ile birinci, ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarını dondurma kararı çıktığı iddia edildi.

Aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konduğu da öne sürüldü. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. 

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’a ait Ataşehir'deki işyerine dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), haklarında “Kara para aklama ve vergi kaçırma” gibi birçok iddia bulunan Dilan Polat, eşi ve akrabalarıyla ilgili bir rapor hazırlandı.

16 şirket ve 8 kişi hakkında hazırlanan raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.


Dilan Polat Engin Polat MASAK

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