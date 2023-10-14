Berna Laçin'den 'Dilan Polat' paylaşımı: 'Onun yerine sürekli benden vergi denetimi istiyorlar'
MASAK'ın incelemeye aldığı ve son olarak tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Berna Laçin'den de bir 'Dilan Polat' paylaşımı geldi.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ilgili MASAK soruşturma başlatmış, ardından iki ismin malvarlıklarına el konulmuştu. Türkiye, söz konusu haberi ilk Cumhuriyet'ten öğrenmişti.
MASAK'ın incelemeye aldığı Polat çifti ile ilgili, oyuncu Berna Laçin'den bir paylaşım geldi.
"ONU YERİNE HEP BENDEN..."
Laçin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Ama yine de kadın kendini ifşa edene kadar kimse vergi denetimi istemedi. Onun yerine sürekli benden istiyorlar."
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