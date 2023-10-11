MASAK rapor hazırlamıştı... Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken 'Dilan Polat-Engin Polat' yorumu: 'İlk sezonun finali erken gelmiş'

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:29

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:29

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşini incelemeye aldı.

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın aktardığı rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.

MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

OĞUZHAN UĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Söz konusu haber sosyal medyada gündem olurken; Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'dan da konuya ilişkin paylaşım geldi.

Avukat Feyza Altun'un paylaşımını alıntılayan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç yorum yapmadım bu olayla ilgili, yorum yapacak kadar takip etmedim ama nereye kaçsam önüme düştü, dizi izler gibi izledim (güzel dizi olurdu) ancak ilk sezonun finali erken gelmiş. Ne yalan söyleyeyim, bu final yüzünden ikinci sezona aşırı yükseliyorum."