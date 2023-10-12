Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun avukatından 'intihar etti' iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:55

Canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf ettikten sonra gözaltına alına ve daha serbest bırakılan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sıla Doğu'nun avukatı Osman Eryiğit sosyal medya hesabından konuyla bir açıklama yaptı.

Eryiğit, "Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek intihar olayını yalanladı.



