Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun avukatından 'intihar etti' iddialarına ilişkin açıklama

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialardan hakkında inceleme başlatılan Dilan Polat’ın kardeşi Sılan Doğu’nun intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Sıla Doğu’nun avukatı söz konusu iddiaları yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:55
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun avukatından 'intihar etti' iddialarına ilişkin açıklama
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Canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf ettikten sonra gözaltına alına ve daha serbest bırakılan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sıla Doğu'nun avukatı Osman Eryiğit sosyal medya hesabından konuyla bir açıklama yaptı.

Eryiğit, "Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek intihar olayını yalanladı.



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