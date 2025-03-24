Dilek İmamoğlu polis müdahalelerine tepki gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yapılan sert müdahaleye tepki gösterdi. İmamoğlu, "Üniversiteli öğrencilere yaşatılanlar bir insan hakkı meselesidir. Hakkını arayan ve sesini duyuran kadınlara, erkeklere, emeklilere yapılanlar bir hukuksuzluk meselesidir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak, “yolsuzluk” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında “örgüt lideri” olduğu suçlamasıyla tutuklandı.
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, üniversite öğrencilerine protestolarda yapılan sert müdahaleye tepki gösterdi.
"BİR HUKUKSUZLUK MESELESİDİR"
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin tüm köklü kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının köklü ve güçlü yapılarına; tüm vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum.
Üniversiteli öğrencilere yaşatılanlar bir insan hakkı meselesidir. Hakkını arayan ve sesini duyuran kadınlara, erkeklere, emeklilere yapılanlar bir hukuksuzluk meselesidir. Basın mensuplarına, gazetecilere yaşatılanlar bir özgürlük meselesidir. Buna hiçbirimiz sessiz kalamayız. Biz aynı topraklarda yaşayan, ülkenin huzurunu düşünen tek bir ülkenin vatandaşlarıyız.
Ve hep birlikte ses vererek insanlığın ve adaletin yanında olursak hepimiz için huzuru ve eşitliği sağlayacağız."
Ülkemizin tüm köklü kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının köklü ve güçlü yapılarına; tüm vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum.— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) March 24, 2025
Üniversiteli öğrencilere yaşatılanlar bir insan hakkı meselesidir. Hakkını arayan ve sesini duyuran kadınlara,…
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