Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, İmamoğlu için resim çizdi: 'Babamı aldılar önce, şimdi amcalarımı da aldılar'
Tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından kızı Vera’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için çizdiği resmi paylaştı.
İBB'ye yönelik operasyonların ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.
Tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, kızı Vera’nın çizdiği resmi paylaştı.
Meriç Demir Kahraman paylaşımında, "Ekrem amcası, mektup ve resim istemişti. Kızımız Vera da, çizdi" dedi.
Demir Kahraman paylaşımında şunları kaydetti:
"ŞİMDİ AMCALARIMI DA ALDILAR"
"Vera Ekrem amcasını çok seviyor.
Vera Emrah amcasını çok seviyor.
Vera Gürkan amcasını çok seviyor.
Onların da babasının, Tayfun'un yanına gittiğini biliyor.
Babamı aldılar önce, şimdi amcalarımı da aldılar anne diyor.
Bunları bilerek büyüyor.
Ülkemiz ve en çok da çocuklarımız için çok üzgünüm.
Ülkemiz ve en çok da çocuklarımız için çok umutluyum.
Adalet mutlaka kazanacak."
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu, tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada, ön seçim için gençlere ve çocuklara çağrıda bulunarak; “Çocuklar ve gençler, sizlerin oy kullanma hakkınız olmasa da yaratıcı duygularınızı, sözlerinizi, sloganlarınızı aynı yerde bana ulaşmak üzere bekliyorum” demişti.
Ekrem amcası, mektup ve resim istemişti.— Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) March 23, 2025
Kızımız Vera da, çizdi.
Vera Ekrem amcasını çok seviyor.
Vera Emrah amcasını çok seviyor.
Vera Gürkan amcasını çok seviyor.
Onların da babasının, Tayfun'un yanına gittiğini biliyor.
Babamı aldılar önce, şimdi amcalarımı da aldılar… pic.twitter.com/Etkl5uycW6
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