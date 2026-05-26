Dilek İmamoğlu siyasilere seslendi: Millet değişim istiyor

26.05.2026 16:26:00
ANKA
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, siyasi isimlere seslenerek, "Millet yorgun. Millet değişim istiyor. Millet sokaklarda" ifadelerini kullandı.
19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu güncel gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. 

İmamoğlu açıklamasında "Ekonomi her geçen gün daha da ağırlaşıyor; gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor, emekliler ay sonunu getiremiyor, aileler umutlarını korumakta zorlanıyor. Demokrasi ayaklar altında. Hukukun tarafsızlığına olan inanç zedelenmiş, adalet duygusu derinden yara almıştır. Farklı düşünen insanlar baskı altındadır. Özgürlük, korkunun gölgesinde kalmıştır" ifadelerine yer verdi.

"ÖZGÜRLÜK, KORKUNUN GÖLGESİNDE KALDI"

Dilek İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ükemizin insanları yaşam mücadelesiyle sınanıyor. Ekonomi her geçen gün daha da ağırlaşıyor; gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor, emekliler ay sonunu getiremiyor, aileler umutlarını korumakta zorlanıyor. Demokrasi ayaklar altında. Hukukun tarafsızlığına olan inanç zedelenmiş, adalet duygusu derinden yara almıştır. Farklı düşünen insanlar baskı altındadır. Özgürlük, korkunun gölgesinde kalmıştır.

"MİLLET DEĞİŞİM İSTİYOR"

Tüm siyasilere sesleniyorum; millet yorgun. Millet değişim istiyor. Millet sokaklarda. Biz, demokrasiyi de adaleti de bilen bir milletiz. Millet, size verdiği yetkinin sonuçlarını artık görmek istiyor. Bu yetkinin gereğini yerine getirmek; halkın iradesine, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak demektir.

Daha adil, daha özgür, daha huzurlu bir ülkede yaşamak hepimizin hakkı. Siyasetin görevi; kutuplaştırmak değil, halkın sesini duymaktır ve duyurmaktır. Bugün insanların en büyük ihtiyacı; güven veren bir demokrasi, liyakatli yönetim ve umut edebilecekleri bir gelecektir."

İlgili Konular: #Seçim #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu

Dilek Kaya İmamoğlu: 'Demokrasimiz adına büyük bir üzüntü içindeyim' CHP Kurultayı'nın iptal edilmesine ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, "Demokrasimiz ve ülkem adına büyük bir üzüntü, derin bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum atanması Türkiye demokrasisinin nasıl ağır bir baskı altına alınmak istendiğinin en açık göstergelerinden biridir. Bu yalnızca bir siyasi partiye yönelik bir müdahale değildir; milyonlarca yurttaşın iradesine, demokratik siyasete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir darbedir" dedi.
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi' için tepki Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, ''Ayağa kalkın! Birlikte omuz omuza, sesimizi ve öfkemizi yükseltin! Milletinden korkan siyaset mühendislerine, koltuk ve güç düşkünlerine, piyonlara, kifayetsiz muhterislere hadlerini bildirelim'' ifadelerini kullandı.
'Yandaştan' al haberi... Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hamlesi: '9 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılır' Kurultayda kaybettiği genel başkanlık görevine "mahkeme kararıyla" dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş kanal TGRT’ye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis grup başkanlığını engellemek için Meclis Başkanlığı’yla diyalog halinde olduğu öğrenildi. Öte yandan Özel dahil 9 ismin dokunulmazlığının kaldırılabileceği aktarıldı.