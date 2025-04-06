Dilek İmamoğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama: Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum

Yayınlanma: 06.04.2025 - 16:32

Güncelleme: 06.04.2025 - 16:32

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i kutladı.

Kurultay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. Hep birlikte demokratik, adil ve özgür bir ülke için mücadele edecek; çocukların ve gençlerin yarınları için inançla ve umutla emek vereceğiz."