Özgür Özel'in kürsüde anlattığı olay gündem oldu: 'Bunu deşifre etmeye devam edeceğiz!'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:45

Güncelleme: 06.04.2025 - 15:46

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "kayyum ihtimaline" karşı düzenleme kararı aldığı olağanüstü kurultay bugün gerçekleşti. Özgür Özel kurultayda tek aday oldu.

Ümit Uysal, adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek ise adaylık için gerekli şartları sağlayamadı.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

KÜRSÜDE ANLATTIĞI OLAY "PES" DEDİRTTİ

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda oylama öncesinde açıklamalarda bulundu.

Özel, TÜSİAD'ın yurt dışı yasağından dolayı yatırımcı toplantılarına katılamadığını söyleyerek, şu ifadelere yerdi:

"Mehmet şimşek, yurt dışı yatırımcılarla toplantılar yapıyor. Türkiye'ye para çekmeye çalıyor. Bu toplantılardan birine giderken yolladığı davet mektupların dan ikisi TÜSİAD'ın yöneticilerine ait. Oysa o yöneticilerin bu yargılama süreci hemen öncesinde iş dünyasına gözdağı olsun diye kendi kürsülerinde yaptıkları ekonomi eleştirileri için yüzünden yurt dışına çıkış yasakları var.

Şimşek'in yurt dışında sözünü dinletmeye gittiği yerde, 70 ülkeye ihracat yapan TÜSİAD Başkanı davetli olduğu toplantıya yurtdışına çıkış yasağı olduğu için gidemiyor. Soruyorlar ne suç işlemiş diye; hükümeti eleştirmiş diyorlar. Şimşek o insanları ikna edip para bulmaya çalışıyor. Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye'deki cuntanın mali ayağı olan kişidir. Bunu deşifre etmeye devam edeceğiz."

BAKANLIK'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik gerçek dışı iddialarının itibar suikastı amaçlı olduğu ve hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığı aktarıldı.

Birçok kez belirtildiği üzere MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, Sayın Bakan'ımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan'ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Genel Kurul toplantısındaki "Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor" içerikli sunum ve konuşmaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Polisler eşliğinde adliyeye götürülen ve savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan'la Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında zincirleme şekilde “Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Orhan ve Aras hakkındaki "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu ile ilgili soruşturma ayrıca devam ediyor.