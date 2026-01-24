Diploma iptaline karşı açtığı dava reddedilen İmamoğlu'ndan ilk mesaj: '35 yıllık diplomama göz diken anlayışa açıkça sesleniyorum...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi.

OYBİRLİĞİ İLE...

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, davanın oybirliğiyle reddine karar verdi.

İSTİNAF YOLU AÇIK

İmamoğlu, İdare Mahkemesi kararına karşı, 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurabilecek.

İMAMOĞLU'NDAN O KARAR SONRASI İLK MESAJ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünkü kararın ardından cezaevinden bir mesaj gönderdi.

"Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir" diyen İmamoğlu, "Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

'35 YILLIK DİPLOMAMA GÖZ DİKEN ANLAYIŞA AÇIKÇA SESLENİYORUM...'

İmamoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir.

Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı’nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.

35 yıllık diplomama, milletin tapusuna, malına ve mülküne göz diken; kişilik haklarını hedef alan, iftira ve yalanı yöntem hâline getiren; aileyi ve toplumsal kutsalları hiçe sayan anlayışa açıkça sesleniyorum:

Milletimiz; bu kara düzeni, siyasallaşmış yargı anlayışını, kamu gücünü kendi çıkarları için kullanan bir avuç muhterisi; sandıkta kesin bir biçimde mahkûm edecek, hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracaktır.

Buna olan inancım sarsılmazdır.

Kararlıyım. Milletimin desteğiyle güçlüyüm."

Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir.



İLK DURUŞMA 15 OCAK'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması 15 Ocak tarihinde yapılmıştı.

İmamoğlu, duruşmada, "Ben, bütün bu süreçlerden geçmiş bir belgenin yok sayılmasını kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra 35 yıldır geçerli olan diplomam iptal edilmiştir. Bu bir varsayım değildir, yorum değildir. Bu takvimle sabit bir olgudur. Sormak zorundayım, 35 yıl boyunca susan idare neden tam da bu açıklamadan sonra harekete geçmiştir?" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme, kararın 15 gün içerisinde dosya üzerinden açıklanacağını bildirmişti.

DAVA ÖNCESİNDE HEYET DEĞİŞMİŞTİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde heyet ve mahkeme başkanının görev yerleri değiştirildi. Görevden alınan heyet yerine yeni üyeler ve başkan atandı.