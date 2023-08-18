Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'e göre depremin yaraları sarılmış!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:10

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 17 Ağustos depremi için Sakarya Gölcük’te yapılan anma etkinliğinde 11 kenti etkileyen 6 Şubat depremlerinde devlet kurumlarının, “yüksek performans” gösterdiğini savundu. Serim, “Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük” dedi.

(Yasin Ekrem Serim)

Serim’in bu sözleri tepkiyle karşılanırken Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Beyefendiyi Hatay’a davet ediyorum. Gelsin, hangi yaraların sarıldığını bir görsün” tepkisini gösterdi.

(Mehmet Güzelmansur)

‘KONTENJAN VAR, BAŞVURU YOK’

Güzelmansur, Hatay’da sıkıntıların sürdüğüne dikkat çekerken, “Havaalanımız kapalı. 6-7 aydır havaalanı onarılamaz mı? Şimdi diyorlar ki ‘8 ay daha kapatıyoruz.’ Yeni mi aklınıza geldi onarmak” diye sordu.

Güzelmansur, “Hâlâ tam teşekküllü hastanemiz yok. Devlet hastanesi 27 kişilik kontenjan açıyor, bir kişi başvurmuyor” dedi. “Buradaki yıkım 10 kentin yıkımına eşit” diye konuşan Güzelmansur, “Hangi sıkıntıya baksanız çözülmüş değil” ifadelerini kullandı.

(Ayhan Barut)

‘KONUTLAŞMAYI NASIL SAĞLAYACAKLAR’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise Kahramanmaraş depremlerinin ilk üç günü devlet kurumlarının yetersiz kaldığına dikkat çekerek, “İnsanlar maalesef soğuktan, havasızlıktan, açlıktan bağıra bağıra öldü” dedi.

“Deprem bölgesinde vatandaşların sorunlarının çözülmediğine” vurgu yapan Barut, “Konteyner kentlere bile vatandaşlarımız hâlâ kavuşamadı. Bu iktidar ‘Bir yıl süre içinde TOKİ vasıtasıyla konutlara kavuşturacağım’ dedi. Daha konteyner kentlerine kavuşturamayan iktidar bir yıl içerisinde nasıl konutlaşmayı sağlayacak” sorusunu yöneltti.