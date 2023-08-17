Son dakika... Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 18:28
Son dakika... Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 18.25'te merkez üssü Adıyaman'ın ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.


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