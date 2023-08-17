Son dakika... Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 18.25'te merkez üssü Adıyaman'ın ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-08-17
Saat:18:25:06 TSİ
Enlem:37.798 N
Boylam:37.716 E
Derinlik:5.43 km
Detay:https://t.co/06U81bQS3v@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin yaklaşık 5.43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- 'İmamoğlu bunu başarırsa...'
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı