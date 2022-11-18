İstiklal Caddesi saldırısından yeni ayrıntılar: Faillerin sahte evlilik belgesi ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın Türkiye'de karı-koca rolü yapabilmeleri için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Belgeye göre Albashır, 1000 Suriye dinarı karşısında Bilal Hassan ile evlendirildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin ölümü ile çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan bombalı terör saldırısına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ahlam Albashır ile bombayı verdiği belirlenen firari terörist Bilal Hassan'ın Türkiye'de karı-koca rolü yapabilmeleri için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.
Belgeye göre Albashır, 1000 Suriye dinarı karşısında Bilal Hassan ile evlendirildi.
Sahte belgede, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.
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