Dışişleri Bakanı Fidan: “Irak’tan beklentimiz, PKK’yı terör örgütü olarak da tanımasıdır”

Yayınlanma: 26.01.2025 - 17:30

Güncelleme: 26.01.2025 - 17:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temasları çerçevesinde bir araya geldiği Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sıcak ev sahipliği için Hüseyin’e teşekkür eden Fidan, “Kendisi yıllardır çok çeşitli konularda beraber çalıştığımız bir devlet adamı. Bugün iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren önemli konuları detaylı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Kendisi de kısmen bunu ifade ettiler” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Meclis Başkanı Mahmut Meşhedani ile de bir araya geleceğini kaydeden Fidan, “Yine iki ülke arasındaki önemli konuları ve bölgesel konuları kendileriyle de görüşeceğiz. Değerli basın mensupları, komşumuz ve kardeşimiz Irak’la olan ilişkilerimize stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette ilişkilerimizi kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmeye yönelik toplam 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalamıştık. Ayrıca ortak iş birliği için stratejik çerçeve anlaşması kapsamında ortak planlama grubu ve ortak daimi komiteler tesis etmiştik” diye konuştu.

Bu mekanizmalar sayesinde hem siyasi hem teknik seviyede karşılıklı temasların ve iş birliğinin daha da yoğunlaştığını vurgulayan Fidan, “Irak ne denli güçlü ve zengin olursa, Türkiye’nin refahı da aynı oranda artacaktır. Irak daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda, bölgemizde barış ve huzur artacaktır. Bu çerçevede Irak’ın daha müreffeh ve daha emniyetli bir ülke olması yolunda atılan adımları destekliyoruz. Irak’ın bölgemize katkı yapmayı amaçlayan girişimlerine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi’ne özel önem atfettiklerini belirten Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin iki ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu proje bölgesel sahiplenme ve kazan-kazan anlayışı temelinde bölgemiz için çok değerli ve uygulanabilir bir işbirliği fırsatı sunmaktadır. Bugün projeyi süratle hayata geçirebilmek için atılması gereken adımları da ele aldık. İnşallah somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmış durumdadır. Suni engellerin kalkması halinde ticaret hacmimizi çok daha yüksek rakamlara taşımamız mümkün. Bu konuyu da Iraklı kardeşlerimizle detaylı şekilde çeşitli platformlarda ele alıyoruz” şeklinde konuştu.

“DEAŞ’A VE PKK'YA KARŞI OLAN MÜCADELEMİZ FEVKALADE ÖNEMLİDİR''

Irak’ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam anlamıyla sağlanması gerektiğine vurgu yapan Fidan, “Irak’la güvenlik ve terörle mücadele alanında son dönemde ilerlettiğimiz anlayış birliği bu bağlamda çok kıymetlidir. Özellikle terörizmle iş birliği, DEAŞ’a ve PKK’ya karşı olan mücadelemiz fevkelade önemlidir. PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak 2 Irak askeri Dohuk’ta PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“ORTAK BİR MÜCADELE YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ''

PKK’nın Türkiye’yi, Irak’ı ve Suriye’yi hedef aldığını söyleyen Fidan, “Bölgemizin geleceği ve halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip, DEAŞ’ı da, PKK’yı da yok etmeliyiz. Irak’tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK’yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır. Bu hususu bugünkü görüşmelerimizde ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizle aynıca DEAŞ’a karşı ortak mücadelemizi nasıl daha da ilerletebiliriz, bu konuda Irak ve Türkiye arasındaki istihbari ve operasyonel iş birliği mekanizmaları neler olabilir, bölge ülkeleri bu konuya nasıl katılabilir, onlarla beraber nasıl işbirliği yapabiliriz, onu da ele aldık” diye konuştu.

“YAKIN İLİŞKİ TESİS EDİLMESİNİ ARZU ETMEKTEYİZ''

Başta Suriye’deki gelişmeler olmak üzere bölgedeki durumu da ele aldıklarını kaydeden Fidan, “Bölgesel ihtilafların Irak’ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta. Irak hükümeti bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösteriyor. Irak’ın bu yöndeki çabalarına tam destek veriyoruz. Irak ve Suriye’nin güçlü bağlara sahip olması hem bu iki ülkeye hem de bölgemize büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede Irak ile Suriye’deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.