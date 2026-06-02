Dışişleri Bakanı Fidan: Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

2.06.2026 17:03:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Amerikan basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımıyla ilgili soruya, “Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor” yanıtını verdi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her defasında zirveye katılacağını belirttiğini söyledi.

"AVRUPALILAR TRUMP'IN MESAJINI ALDI" 

ABD'nin, İttifak’a bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir işaret göstermediğini aktaran Fidan, “ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz” dedi.

"İSRAİL'İN NİYETİNDEN EMİN DEĞİLİM"

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğinin altını çizerek, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için ‘samimi’ çaba içinde olduğunu hatırlattı. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, görüşmeler açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Fidan, “Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma kararının İttifak'ın savunma planlarını etkilemeyeceğini belirterek, Avrupalı müttefikleri daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.
NATO'nun Ankara zirvesi yaklaşıyor.
Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanan NATO Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Zirve haftasında Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri toplu etkinlikler yapılamayacak.