Dışişleri Bakanı Fidan: Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Amerikan basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımıyla ilgili soruya, “Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor” yanıtını verdi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her defasında zirveye katılacağını belirttiğini söyledi.

"AVRUPALILAR TRUMP'IN MESAJINI ALDI"

ABD'nin, İttifak’a bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir işaret göstermediğini aktaran Fidan, “ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz” dedi.

"İSRAİL'İN NİYETİNDEN EMİN DEĞİLİM"

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğinin altını çizerek, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için ‘samimi’ çaba içinde olduğunu hatırlattı. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, görüşmeler açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Fidan, “Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim” ifadelerini kullandı.