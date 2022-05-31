Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Başlattığımız süreç nihayete eriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 18:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Başlattığımız süreç nihayete eriyor
Abone Ol google-news

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ‘Türkiye’ olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu. 

 


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler