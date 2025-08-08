Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz

8.08.2025 11:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze'yi işgal planına onay vermesine tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında İsrail’in kararı için "en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'i engelleyecek kararlar alma çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze'yi işgal planının onaylanmasına "kınama" açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti: "Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir."

BMGK'YE 'ÖNLEYİCİ KARAR' ÇAĞRISI

"Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır. Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

İlgili Konular: #israil #Dışişleri bakanlığı #gazze

İlgili Haberler

Trump’tan Gazze'nin işgali açıklaması: İsrail’in kararına karışmam
Trump’tan Gazze'nin işgali açıklaması: İsrail’in kararına karışmam ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı" hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.
İsrail'den skandal adım: Kabine Gazze işgali için karar aldı
İsrail'den skandal adım: Kabine Gazze işgali için karar aldı İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal önerisine onay verdiği belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bir yandan Gazze’nin kontrolünü ele geçirmek için hazırlık yaparken diğer yandan da çatışma bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım dağıtacak" denildi.
Netanyahu Gazze için net konuştu! Gazze'nin tamamını işgal niyetini açıkça ifade etti
Netanyahu Gazze için net konuştu! Gazze'nin tamamını işgal niyetini açıkça ifade etti İsrail'de savaş kabinesi, Gazze'ye yönelik harekatın genişletilmesine ilişkin görüşmelere başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak sivil bir yönetime devretmek istiyoruz" dedi.