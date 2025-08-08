İsrail'den skandal adım: Kabine Gazze işgali için karar aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını öne sürdü.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

'İŞGAL' YERİNE 'KONTROL' DEDİLER

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz" dedi.

Gazeteye göre bu tercih, "uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak" amacıyla yapıldı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.