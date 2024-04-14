İzmir'de 'İsrail' protestosu: 'Çocuklar ölüyor devletler uyuyor'

İzmir'de İsrail'e tepki gösteren bir grup, Filistin'e destek için Konak Atatürk Meydanı'nda eylem yaptı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 16:37
İzmir'de 'İsrail' protestosu: 'Çocuklar ölüyor devletler uyuyor'
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Özgün Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖZGÜN- DER) öncülüğünde bir grup, çocuk ve yaşlıların da katılımıyla Konak Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin'e destek veren kalabalık, İsrail'e tepkilerini dile getirdikleri dövizler taşıyıp, "Çocuklar ölüyor devletler uyuyor" ve "Dur de dur de soykırıma dur de" sloganları attı.

"TEPKİMİZİ SONUNA KADAR GÖSTERECEĞİZ"

Kalabalık adına basın açıklamasını yapan ÖZGÜN- DER Üyesi Talha Akdeniz, "Katil İsrail ve onun küresel çapta tedarikçisi olan tüm devletler, halklarına hesap vereceklerdir. Tarih zulüm ile abat olunmayacağını her defasında acı örneklerle önümüze koymaktadır. Tarih insana her zaman fırsat vermeyebilir. Bugün insanlıktan, güzellikten hayra ve iyiliğe dair ne varsa onun yanında olmaktan yana tarihi bir fırsat önümüzde durmaktadır. Ya tarihe eli kanlı bir devletin yanında zelil olarak ya da Filistin halkının yanında izzetli ve şerefli olarak yazılacağız. Bu tarihi seçenek önümüzde, hemen elimizi uzatıp, tutacağımız kadar yakın bir mesafede durmaktadır. Gazze halkı zulme, sömürüye ve soykırıma karşı direnişi seçerken ya zalimlerin yanında tüm değerlerimizi kurban edeceğiz ya da çocuklarımıza daha adil bir dünya bırakmak için katil devletle ticareti sürdürenlere tepkimizi sonuna kadar göstereceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık, sessizce dağıldı.


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