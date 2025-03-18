Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'tepki': İnsanlığa meydan okuyorlar

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'tepki': İnsanlığa meydan okuyorlar
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:53

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal edip yeniden başlattığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıları üzerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail’in Gazze’de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir. İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."


Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #gazze #siyonist

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