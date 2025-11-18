Dışişleri bütçesinde muhalefetten ‘kadro’ eleştirileri... Hakan Fidan'a ‘diplomatik kural’lı karşılama: ‘Kriminal kişileri büyükelçi yaparak koruma kalkanı sağlıyorsunuz’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe maratonunun dördüncü haftasında, Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ile 2024 yılı kesin hesabı görüşülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girdiğinde milletvekilleriyle tokalaşırken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Fidan’a, “Sayın Bakan, diplomatik kurallara uyuyoruz, Dışişleri Bakanı’na laf atmıyoruz” diye seslendi.

‘ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİDE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Hakan Fidan, yaklaşık 40 dakika süren konuşmasında, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için uzun süredir diplomatik çaba yürüttüklerini, Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana 103 bin tonun üzerinde insani yardım gönderdiklerini söyledi.

Suriye’de, ülkenin toprak bütünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceklerini belirten Fidan, “Ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Fidan, Esad rejiminin düştüğü 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana 550 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ifade etti. Fidan ayrıca, Dışişleri Bakanlığının 2002’de 163 olan faal dış temsilcilik sayısının bugün 264’e ulaştığını, Türkiye’nin dünyadaki en geniş diplomatik temsil ağına sahip üç ülkeden biri olduğunu kaydetti.

‘YUVAM DIŞİŞLERİ, BENİM İÇİN CHP KADAR KIYMETLİ’

Ardından gruplar adına konuşmalar yapıldı. İlk konuşmacı, CHP’nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan oldu.

Tan, bugüne kadar Dışişleri Bakanlığına ve Dışişleri Bakanı’na yönelttiği eleştirilerin bir ‘husumet’ten kaynaklanmadığını belirterek, “Benim için CHP ne kadar kıymetliyse yuvam olarak gördüğüm Dışişleri Bakanlığı da aynı kıymettedir. Bugün de kendisine ve dış politikaya yönelik eleştirilerimi iyi niyetli olarak değerlendirmesini, bunları bir meslek büyüğünün, bir ağabeyin nasihatleri olarak görmesini temenni ederim” dedi. Tan, dış politika konusunda, İsrail ile diplomatik ilişkilerin ‘neredeyse sıfıra’ indirilmesi ile Türkiye’nin Gazze’de saha dışında kaldığını, Cumhurbaşkanı’nın ABD temaslarından ise herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

‘LİYAKATSİZLİK’ ELEŞTİRİLERİ

Tan bunun dışında, konuşmasının büyük kısmını ‘Dışişleri kadrolarındaki liyakatsizlik’ konusuna ayırarak, “Büyükelçilik makamına Bakanlık dışından mesleğe dair hiçbir bilgisi veya tecrübesi olmayan kişileri atamayı gün geçtikçe daha çok normalleştirmeniz, üstelik bunu yaparak bakanlıkta büyükelçi olmak için on yıllarını harcayan personelinizin hakkını yemeniz büyük bir sorundur. Ayrıca, kriminal eylemlerde bulunan şahısları büyükelçi yaparak onlara koruma kalkanı sunuyor ve bunu normalleştiriyorsanız, ülkemizin itibarına telafisi imkânsız bir zarar veriyorsunuz demektir. Adli sicilinde ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçları bulunan bir kişi hâlâ Cezayir’de görevde. Görev yaptığı üniversitede, hakkında ‘mobbing, psikolojik taciz, iftira ve tehdit’ konulu çok sayıda dava bulunan bir rektör, Akdeniz İçin Birlik Teşkilatında büyükelçi. Dilerim, böyle profillerin Dışişleri’nde görevlendirilmemesi hususunda Cumhurbaşkanı’ndan talepte bulunacak kadar ağırlığınız vardır” sözlerini kullandı.

Tan ayrıca, “Dışişleri’ne Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) çok fazla personel getirildiğini, MİT kökenli genel müdür, daire başkanı ve büyükelçilerin olduğunu” söyleyerek bu durumu eleştirdi.

‘VELİ AĞBABA, KEŞKE SEN KONUŞSAYDIN’

Namık Tan sözlerinin devamında, sosyal medyada Hakan Fidan ile “Kurtlar Vadisi” videolarının yan yana getirilmesini, dizinin ismini vermeden eleştirerek, “İnternet üzerinden ona buna sataşan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’la aynı pozisyonda kalmayı size yakıştıramıyoruz. Birileri istihbarat geçmişinize bakarak sizin yeni bir Putin olacağınızı mı hayal ediyor bilemem, ama Türkiye toplumunun dinamikleri Rusya’ya benzemez. Bizim ülkemiz öyle bir siyasetçi profilini de kaldırmaz” dedi.

Bu sırada AKP sıralarından sesler yükseldi. Öte yandan Tan’ın konuşmasının sonunda, AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, “Sayın (Veli) Ağbaba, keşke sen konuşsaydın, daha nitelikli bir konuşma olurdu” sözlerini kullandı. Ağbaba ise buna, “Sen bu aklınla, bu çapınla kırk yıl diplomatlık yapmış, Amerika'da büyükelçilik yapmış insana mı laf ediyorsun” yanıtını verdi.

‘SURİYE HİÇ OLMADIĞI KADAR BÖLÜNMÜŞ DURUMDA’

Ardından İYİ Parti adına, Muğla milletvekili Metin Ergun konuştu. Ergun da konuşmasının büyük bir kısmını ‘liyakatsizlik’ konusuna ayırdı.

Ergun, “Büyükelçi atamalarından terfi ve tayin süreçlerine kadar pek çok karar artık kurumsal liyakat yerine partizan ölçütlerle şekillenmektedir. Hariciyenin geleneklerine hakim, deneyimli ve ehil personel göz ardı edilmekte, yıllarını bu ülkenin hizmetine verilmiş diplomatlar siyasi sadakat kıstaslarıyla geri plana itilmektedir. Oysa dış politika günübirlik tercihlere değil, tecrübe ve sürekliliğe dayalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Ergun ayrıca Suriye konusunda Türkiye’nin ‘toprak bütünlüğü’ ilkesini anımsatarak, “Suriye belki de tarihte hiç olmadığı kadar fiilen bölünmüş durumdadır. Suriye'nin içinde bulunduğu parçalanmışlık, Amerikan emperyalizminin ve İsrail'in istediği bir durumdur. Zira Suriye'de bölgesel olarak hakim olan terör örgütlerinin işvereni doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'dir. Burada Sayın Bakan'a sormak isteriz, bu fiili bölünmüşlük karşısında bakanlığınızca Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması ve menfaatlerinin korunması için hangi adımlar atılmaktadır” sorusunu sordu.