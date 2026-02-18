Dışişleri'nden 'NATO'da 74'üncü yıl' mesajı: Türkiye zirveye ev sahipliği yapacak

Ankara 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne evsahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürdüğünü belirterek, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ’’Türkiye, NATO’ya üyeliğinin 74. yıldönümünde, güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayiiyle Avrupa-Atlantik güvenliğine kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürmektedir" denildi.

Bakanlık paylaşımında "Ülkemiz, İttifak’taki öncü rolü çerçevesinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde NATO Ankara Zirvesi’ne evsahipliği yapacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN NATO'YA ÜYELİĞİ

Türkiye; ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Yunanistan ile katıldı.

Almanya (Federal Almanya) 1955'te, İspanya 1982'de NATO'ya katılırken, 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya üye oldu.

2004'teki genişlemede ise Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken; 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya ittifaka katıldı.