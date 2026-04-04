Dışişleri'nden 'NATO'ya bağlılık' mesajı: Komünistler protestoya çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Atlantik Paktı'nın (NATO) 77. yıl dönümü nedeniyle bir "ittifaka bağlılık" mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"1952 yılından beri üyesi olduğumuz NATO'nun 77'nci yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz, Avrupa-Atlantik güvenliğinin asli platformu olan NATO'daki öncü rolünü ilk günden beri aynı kararlılık ve 360 dereceli güvenlik anlayışıyla sürdürmektedir. Güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisi ile Avrupa-Atlantik güvenliğine somut ve kapsamlı katkılarda bulunan ülkemizin, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması, İttifak'a yönelik bağlılığımızın ilave bir tezahürüdür."

"NATO EMPERYALİZMİN JANDARMASIDIR"

Bakanlığın bu mesajına komünistlerden tepki geldi. Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından, Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki kutlama mesajı alıntılanarak yapılan açıklamada, NATO’nun 77 yıllık tarihinin katliamlarla dolu olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"NATO demek Gladio demektir, NATO demek askeri darbe demektir, NATO demek işgal demektir.

NATO ne bir savunma paktı ne de bir güvenlik şemsiyesidir.

NATO’ya üye olduğundan beri ülkemizde kan, gözyaşı, huzursuzluk hiç dinmemiştir.

Ülkemizin NATO’ya üyeliği emperyalizme askeri ve siyasi bağımlılıkla sonuçlanmıştır. Çünkü NATO, emperyalizmin jandarmasıdır. Çünkü NATO’nun patronu ABD emperyalizmidir!

Tam bağımsız Türkiye için NATO’ya hayır!"

NATO’ya üye olduğundan beri ülkemizde kan, gözyaşı, huzursuzluk hiç dinmemiştir.… https://t.co/uwDGeKk2yL — TKH (@komunisthareket) April 4, 2026

ANKARA'DA PROTESTO ÇAĞRISI

Öte yandan Türkiye Komünist Partisi de (TKP) bu akşam Ankara'da NATO'ya karşı yapacağı protesto yürüyüşü için çağrıda bulundu. "Bu topraklar bağımsızlık için verilen büyük mücadelelerin toprağı. Bu tarih gururun da tarihi karanlığın da. 4 Nisan NATO'nun kuruluş yıldönümü. Ülkemizi savaşın eşiğine sürüklemeye çalışan, nükleer silahlarını topraklarımıza yerleştiren, topraklarımızı hedef haline getiren NATO toplantısına karşı sözümüz var" denilerek yapılan çağrıya göre komünistler NATO zirvesine karşı bu akşam 18.30'da Kolej'de buluşacak.