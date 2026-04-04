Erkan Baş'tan 'NATO zirvesi' uyarısı: 'Düşman Ankara'ya geliyor, hazırlık yapmak durumundayız'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ODTÜ Mezunları Derneği'nde düzenlenen "ABD Emperyalizmine Karşı Dayanışma Paneli"nde konuşma yaptı.

Erkan Baş, paneli "Ankara'nın devrimci gençleriyle NATO'ya karşı mücadeleyi konuşabilecek bir fırsat" olarak gördüğünü belirterek, "Bu, insanın aklına Mahir Çayan'ı, Sinan Cemgil'i, Ulaş Bardakçı'yı getiriyor. Onların mücadele azminin hala devam ettiğini bilmek, hepimize büyük güç veriyor" dedi.

"ULUSLARARASI BİR KARŞI DEVRİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Erkan Baş, şunları kaydetti:

"10-15 yıl önce buralarda 'Emperyalizm bitti artık' diyenler vardı. 'Dünya artık küresel köy oldu, sosyalizm bitince emperyalizm de bitti' diye anlatan hocalar vardı. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Emperyalizm gemi azıya almış. Tüm dünyayı yeniden ve en barbarca en haydutça, en alçakça biçimde yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Bugün dünyayı, ülkemizi değiştirmek istiyorsak, dünyada ne olup bittiğini anlamak, kavramak ve mücadele hattını buna göre şekillendirmek lazım. Kara düzen diyoruz. AKP'nin yarattığı bir kara düzenden bahsetmiyoruz sadece. Uluslararası ölçekte, dünyada yeni bir kara düzen inşa edilmektedir. Bunun adı bir karşı devrimdir. Uluslararası bir karşı devrimle karşı karşıyayız."

"BÜTÜN DÜNYA HALKLARINA MEYDAN OKUMADIR"

"Dışarıdan baksak sınırsız iletişim özgürlüğü, her yerden haber alabiliyoruz. Küba'da, Venezuela'da olanlardan haber alabiliyor muyuz? Tam tersine tek taraflı bir ablukayla... İnsanlığın bugün hak olarak gördüğü her şey bir mücadelenin sonunda elde edilmiştir. Bu kapitalistler, bu emperyalistler hiçbir şey vermez. Onlardan ancak koparıp alırsın, kan dökersin, can verirsin, ancak öyle kazanırsın. Bizim mücadele ederek, can vererek, kan dökerek kazandığımız ne varsa, teker teker ülkelerin bağımsızlıklarından, hukuki kazanımlardan sosyal haklarımıza kadar elde ettiğimiz her şeyi gasp etmek için bir kara düzen inşa ediyorlar. Uluslararası karşı devrim dediğimiz budur. Hiçbir açıklama yapmaya bile gerek duymadan, bir ülkenin başkentine gidip, halkın seçtiği devlet başkanını kaçırıp, onu cezaevine atmak, esir almak nedir. Bu, bütün dünya halklarına bir meydan okumadır.

Dünyanın bütün faşistlerinin İsrailci olması, Amerikancı olması tesadüf olabilir mi? Dünyanın her yerinde bütün ezilenlerin, emekçilerin Filistin mücadelesini sahiplenmesi tesadüf olabilir mi? Bugün dünya üzerinde antikapitalist olmadan emperyalizme karşı tutarlı, sistematik, bütünlüklü mücadele veremezsiniz. Tutarlı bir antikapitalistseniz, mutlaka antiemperyalist mücadeleyi gündeminize almanız gerekiyor. Emperyalizm dediğimiz okyanus ötesinde yaşayan uzaklardaki bir canavar değil, burnumuzun dibinde Türkiye'nin komşusu, etrafımızı kuşatmış durumda, içimize girmiş durumda. Doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de ABD tarafından bugünler için kurulduğunu bir kez daha hatırlamamız lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi bugünler için kuruldu. İçeride İsrail hamaseti yapacak, öbür taraftan gemileri yürütecek İsrail ile bütün ticaret anlaşmaları devam edecek. 2023 seçimlerinde bütün muhalefeti Amerikancılıkla suçluyorlardı, şimdi Trump ile bir fotoğraf çektiriyor, bayram ilan ediliyor. Trump benim herhangi bir arkadaşıma 'dostum' dese, arkadaşlığımı bitiririm onunla."

"BU DÜNYAYI KABUL EDECEK MİYİZ, SORU BU KADAR BASİT"

Baş, bu yılki NATO Zirvesi'nin Ankara'da toplanacağını ifade ederek, "'Biz bu Orta Doğu'yu dümdüz edeceğiz, bunun yeni planlarını çizmek için toplantımızı Orta Doğu'ya en yakın noktada, en ileri karakolumuzda yapacağız' diyorlar. Hepimizin gözü önünde katliamlar yapılıyor ve bunun nasıl devam edeceğine ilişkin, bu şehirde bir toplantı yapılacak. Gücü gücü yetene dünyasını kabul edecek miyiz? Bugün önümüzdeki soru bu kadar basit. Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz, tarihimize sahip çıkacağız. Akılla, bilekle, yürekle bu gidişata karşı en ileride bir barikat oluşturup, insani temellerde emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin egemen olduğu dünyanın kurulması lazım" ifadelerini kullandı.

"EN ÖRGÜTLÜ OLMAMIZ GEREKEN ZAMANDAYIZ"

Baş, "Çok güçlüymüş İsrail, çok güçlüymüş ABD, umrumuzda değil. Gözlerinin içine bakacağız ve gerçekleri haykıracağız. Eğer NATO güçlenirse tüm dünya halkları kaybeder, Türkiyeli emekçiler, Türkler, Kürtler, yoksullar kaybeder, kaybederiz. Sadece bugünü değil, geleceği de kaybederiz. En örgütlü olmamız gereken zamandayız. Trump'ı yenmeden Tayyip Erdoğan'ı yenemeyiz. Tayyip Erdoğan'ı yenemeden Trump da yenilmez. Topyekun bir mücadeleye giriyoruz. Dünyanın dört bir yanında ezilenler, emekçiler, onurlu insanlar bir tarafta, katiller ve barbarlar bir tarafta. Burada tarafsız kalma şansımız yok. Ya Netanyahu'nun yanındasınız ya Filistin'deki üç aylık bebeğin yanındasınız. Arada bir şey yok. Bu ülkedeki bütün kötülüklerin içinde mutlaka NATO'yu bulursunuz. Bu memlekette halkın başına bela olan her şeyi kazıyın, altında NATO'yu bulursunuz. Böyle bir düşman Ankara'ya geliyor, buna göre hazırlık yapmak durumundayız. Hiç tereddüt etmiyorum. Biz ABD denilen uluslararası suç örgütünü, onun silahlı terör örgütü uzantısı NATO'yu mutlaka yenilgiye uğratacağız. Bu dünya barbarlara bırakılmayacak kadar kıymetli. Biz insanca, eşit, özgürce yaşayacağımız bir dünyayı hep birlikte inşa edebiliriz. Mutlaka kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.