Dışişleri'nde 'Fetullah Gülen' gündemi... ABD teslim mi etti? Yeni fotoğrafı paylaşıldı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:13

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:33

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ABD makamları tarafından Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialar TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gündeme geldi.

Komisyon üyelerinden CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, iddiaya açıklık getirilmesini AKP'li başkan Fuat Oktay'dan talep etti.

Salıcı'nın paylaştığı komisyon tutanaklarına göre Fuat Oktay bunun üzerine “Bende bilgi yok yani bilgisi olan arkadaşımız varsa paylaşabilir, bende herhangi bir bilgi yok. Dışişleri Bakanlığımızda böyle bir bilgi var mı?” yanıtı verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da Oktay'a “Bizde de bilgi bulunmuyor efendim” diyerek katıldı.

Fuat Oktay, bu yanıt karşısında, kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin altını oymaya çalışan herkesin ödeyeceği bir bedel olacaktır. Türkiye’ye çok ciddi bir bedel ödetmişlerdir. 86 milyonun her ferdi ödemiştir bunu. Bununla ilgili beyinleri yıkananlar da buna dahildir. Ne yazık ki koca bir nesil yok edilmiştir. Dolayısıyla bunun bedeli ödenecektir er veya geç.”

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiğine dair haberleri bugünkü Dışişleri Komisyonu toplantımızda sordum.



Komisyon Başkanımız Sayın Fuat Oktay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını bizimle paylaştılar.… pic.twitter.com/gVq23DXVS8 — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) June 4, 2024

'SON' FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan FETÖ tarafından yönetilen Herkul isimli sosyal medya hesabından, Gülen'in son halini gösterdiği iddiasıyla, daha önce görülmemiş bir fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafa “Sıhhatini merak eden sevenlerine inşirah olması ümidiyle az önce aldığımız kare…” notu düşüldü.