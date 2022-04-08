Yeni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in Fethullah Gülen'le fotoğrafı gündemde

08 Nisan 2022 Cuma, 13:05

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Kararla birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

Bakan Yardımcılığı'na atanan Ebubekir Gizligider'in ise FETÖ lideri Fethullah Gülen ile yan yana bir fotoğrafı ortaya çıktı.

İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, Twitter hesabından Gizligider'in fotoğrafını paylaşıp "Yeni Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider. Hiç de gizli gitmemiş, oldukça aleni gitmiş" diye yazdı.

"KARDEŞİMİZ BİLİYORDUK"

Yeni göreviyle birlikte Fethullah Gülen'le fotoğrafı gündem haline gelen Ebubekir Gizligider'in Gülen ve FETÖ bağlantılı kuruluşlarla ilişkisine dair açıklamaları da yeniden hatırlandı. Gizligider, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından partisinin Nevşehir İl Başkanlığı'nda gazetecilerle yapılan kahvaltıda, 17-25 Aralık sürecinin 'milat' olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesela burada GESİAD var TUSKON’a bağlı olarak faaliyet gösteren bir kuruluş. Başka şehirde bir başka dernek adı altında vardı. Şimdi adamlar organizasyon yapıyor kendi bakanınızı çağırıyorlar. Bulunmadık mı hepimiz bulunduk arkadaşlar. Yani üç kez organizasyon yaptılar üç kez Nevşehir’e bakan geldi. Biz de herhalde kendi bakanımızın yanında durmamak gibi bir şey söz konusu olamaz. 17-25 öncesinin şu anda teraziye çekilmesi, muhakemeye çekilmesi bu partiyi bölme girişimlerinin en masum görünenidir. Şimdi bizim mücadelemizde bizi zayıflatmak için böyle bir girişimde bulunuyorlar. 17-25 Aralık’tan önce herkesin fotoğrafı olabilir. Herkes görüşmüş olabilir. Cumhurbaşkanımızın da olur, Başbakanımızın da olur, bakanlarımızın da olabilir. Çünkü biz o süreçte bunları kardeşimiz biliyorduk. Bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanımızın çok özlü bir ifadesi var. Olayın tamamını özetleyen çok doğru bir sözü var. 'Allah’tan af, milletten özür diliyoruz' dedi. Bizim duruşumuz bu. Zaten 2014’ten sonra Hakan Şükür’ler, eski milletvekilleri, eski bakanlar her biri çıktı açıklamalarını yaptı ve istifa edip defolup gittiler."











