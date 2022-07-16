Dışişleri'nden İngiltere'ye: İddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:51

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı mülteci anlaşmasının bir benzerini Türkiye ile de yapmayı talep edeceği yönündeki haberlere ilişkin "Tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sözcü Bilgiç, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'a atfen İngiltere basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

İngiliz basınında, Truss'ın başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki iş birliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer aldığını belirten Bilgiç, "Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI DÜZENLEMELERLE BAĞDAŞMIYOR'

Sekiz yıldır 'dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği' yapan Türkiye'nin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer almasının söz konusu olmadığını belirten Bilgiç şunları kaydetti:

Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz.

THE TİMES: İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEYİ ÖNERDİ

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme programına Türkiye'yi de dahil etmek istediği iddia edildi.

The Times'ın haberine göre, Liz Truss milletvekilleriyle yaptığı görüşmede, başbakan seçilmesi halinde Ruanda'ya göçmenlerin sınır dışı edilmesi programına başka ülkeleri de dahil etmeyi önerdiğini söyledi. Gazeteye konuşan kaynak, Truss'ın Ruanda'yla yapılan anlaşmanın bir benzeri için Türkiye'yi "potansiyel" olarak gördüğünü belirterek, "Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru" dedi.

Muhafazakar Parti milletvekili Christopher Chope ise Truss'ın kendisine Türkiye ve İspanya'nın adını vererek başka ülkelerle de Ruanda benzeri anlaşmalar yapmak istediğini söylediğini ifade etti. İngiltere'ye yasa dışı ulaşan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında "Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı" isimli anlaşma imzalanmış, göçmen hakları savunucuları söz konusu anlaşmayı "insanlık dışı" olarak nitelendirmişti.